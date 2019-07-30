Благовещенск, , 04:45 — REGNUM

Правительство Амурской области намерено обратиться к федеральным властям с просьбой узаконить принудительную эвакуацию в зонах стихийных бедствий, в которых введён режим ЧС. Это связано с нежеланием населения из затопленных сёл Приамурья покидать свои населённые пункты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Приамурья Василий Орлов ежедневно призывает селян из затопленных населённых пунктов немедленно эвакуироваться, пока ещё есть такая возможность. Вода прибывает с каждым часом. Но селяне сидят на чердаках своих затопленных домов вместе с собаками, птицей, уходят в сопки со скотиной — лишь бы спасти хоть что-то.

Василий Орлов привёл в пример село Угловое Мазановского района — несмотря на то, что эвакуация была организована своевременно, жителей пришлось вывозить вертолётами, они до последнего цеплялись за свой скарб и не желали покидать село.

В селе Желтоярово Свободненского района, куда Орлов прибыл также лично, чтобы уговорить людей эвакуироваться, жители отказываются уезжать. А вода прибывает. После того, как единственная дорога окажется перемытой, единственным средством спасения окажется вертолёт.

В инстаграм под сообщениями Василия Орлова сотни комментариев. Люди напуганы — и наводнением, и перспективой потерять всё. Много вопросов о компенсациях, но людям отвечают, что сейчас главное — спасти всех, а вопросы о компенсациях будут решаться потом. Для этого власти предпринимают серьёзные шаги — от главы региона ушло в федеральный центр обращение с просьбой ввести в Приамурье ЧС федерального значения, ведь без финансовой помощи из центра области с последствиями стихии не справиться.

Но селяне не верят. Они пишут, что им уже не нажить больше всего добра, что будут спасать скот и имущество до последнего.

«В 2013 году пережила наводнение в Тамбовском районе. Переехала в другое село, опять наживали всё, скотину покупали, растили. В этом году опять утонуло всё! Пошла в администрацию — сказали, чтоб никаких выплат не ждали. Ну, и как жить?!».

«Вы бы лучше не мосты в Китай строили, а дамбы! Вот это и была бы реальная помощь народу, области! Постоянно тонем ведь!».

«Везде пишут — «паводок, паводок». Какой «паводок» — это уже наводнение! Нас скоро на карте не будет!».

«В 2013 году по 10 тыс. дали и сказали — «живите как хотите!». Теперь и того не дадут. Будем скотину и имущество спасать до последнего! Бомжами быть никому не хочется!», — пишут люди губернатору в инстаграм.

На вопрос застраховано ли имущество, селяне с горечью отвечают, что рухлядь, в которой большинство из них живёт, никакая страховая компания не застрахует. А если застрахует, то взносы будут такими, что никому на селе не по карману.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня с подтопляемых территорий Приамурья эвакуировано почти 2 тыс. человек, порядка 800 размещены в ПВР, остальные у родных и знакомых.

Паводком подтоплены 14 населённых пунктов, около 600 жилых домов, уничтожены более 800 приусадебных участков.