Казань, , 04:36 — REGNUM

Набережночелнинский городской суд в ближайшее время начнёт рассмотрение уголовного дела о растрате и присвоении крупной суммы из филиала частного института социальных и гуманитарных знаний. Фигурантом по делу проходит бывший директор Наиль С, который своей вины во вменяемом преступлении не признал. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Филиал частного образовательного учреждения высшего звена возглавлял 44-летний Наиль С. Следствие считает, что, используя своё служебное положение, мужчина за пять лет вывел на счета подконтрольных ему фирм порядка 7,5 млн рублей. Деньги принадлежали учебному заведению и были похищены в период с сентября 2012 по май 2017 года.

Следователи, которые расследовали уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата денежных средств, в особо крупном размере»), считают, что вывод средств проходил под видом оплаты неких услуг и работ.

Также следственные органы выявили факты оплаты тех услуг, которые с деятельностью учебного заведения не связаны. Более того, в качестве обоснования в них фигурировали фиктивные финансовые документы. Вину фигурант не признал, его судьбу решит суд, куда направлено обвинительное заключение, а бывший директор ожидает заседания под домашним арестом.

Напомним, это не первое уголовное дело в Татарии, возбуждённое в отношении представителей топ-менеджмента высших учебных заведений. Ранее судом по четырём статьям уголовного кодекса на 3,6 года колонии общего режима была осуждена бывший проректор «Татарского института переподготовки кадров и агробизнеса». Ей вменялась продажа дипломов.

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