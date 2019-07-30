Бразилиа, , 04:11 — REGNUM

Обвинения в изнасиловании сняты с нападающего ФК «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает UOL Esporte.

Такое решение принято полицией Бразилии по итогам расследования. В показаниях модели Нажилы Триндаде выявлены несоответствия. Сопоставив показания «потерпевшей», полицейские решили, что материалы не будут переданы в суд.

Напомним, Неймара оказался под следствием из-за заявления Триндаде, которая утверждает, будто футболист 15 мая 2019 г. изнасиловал её в гостинице в Париже.

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