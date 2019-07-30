Казань, , 03:35 — REGNUM

Ново-Савиновский суд Казани в ближайшее время начнёт слушания дела по «резиновой квартире», собственник которой зарегистрировал на своих «квадратных метрах» 12 иностранцев. За фиктивную регистрацию казанцу грозит крупный денежный штраф, но дело может закончиться и реальным лишением свободы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканской прокуратуры.

Районный прокурор при проверке соблюдения миграционного законодательства выявил «резиновую квартиру». В ней 22-летний собственник фиктивно зарегистрировал 12 иностранцев. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»).

Дознание считает, что все документы фигурант уголовного дела предоставил в миграционную службу в марте 2019 года. Фактически зарегистрированные граждане по адресу никогда не проживали. Вину владелец квартиры признал, меру наказания определит суд. По вменяемой статье ему грозит, в том числе, крупный денежный штраф — до 500 тыс. рублей, а также возможно лишение свободы на срок до трёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одно из самых громких дел в сфере фиктивной регистрации рассматривалось в Свердловской области. Жительница города Берёзовского зарегистрировала за год в своём садовом доме почти 180 человек, а в принадлежащих ей двух квартирах были прописаны ещё почти 300 иностранцев. Суд признал её виновной и оштрафовал на 250 тыс. рублей.

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