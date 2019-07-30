Южно-Сахалинск, , 02:48 — REGNUM

Жители курильского острова Итуруп, оказавшиеся по различным причинам на Сахалине, не могут попасть домой. В авиакассах им сообщают, что все билеты распроданы до сентября, а дополнительных бортов нет. Власти помочь не могут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Региональному ИА Сахалин. Инфо в авиакассах подтвердили, что все билеты на Итуруп проданы до 2 сентября.

Пресс-служба авиакомпании «Аврора», которая осуществляет пассажирские перевозки на Курилы, оказалась недоступна для комментария.

В областном минтрансе сообщили, что о проблеме осведомлены, но ничем помочь не могут.

«Да, мы знаем о ситуации. Пока ничем помочь не можем. У авиакомпании нет свободных самолётов», — сообщили в областном министерстве.

Жители между тем напомнили, что во время встречи с населением Итурупа врио губернатора Валерий Лимаренко обещал решить вопрос с перевозками. Но у областного ведомства свое видение.

Минтранс Сахалинской области «Мы не думаем, что у Валерия Игоревича где-то в загашнике стоит свободный самолёт, или имеющиеся самолёты растянут и они вместят большее количество пассажиров. Как только получается освободить «окошко», мы пытаемся запустить дополнительные рейсы. Физически пока неоткуда взять дополнительные самолёты, но мы стараемся».

Теоретически у жителей Итурупа, которые застряли на Сахалине, остаётся возможность попасть домой водным транспортом — рейсы осуществляет теплоход «Игорь Фархутдинов». Но морские перевозки слишком зависят от погоды, да и оставшиеся без воздушного сообщения курильчане, сейчас все дружно захотят как можно быстрее попасть домой, следовательно и там ожидаются проблемы.

Летом поток пассажиров на Итуруп ежегодно возрастет в разы: это и рыбообработчики изо всех уголков России, решившие подзаработать на путине, и туристы. В том числе и иностранные.

Как сообщало ИА REGNUM, на морском вокзале в материковом порту Ванино опять, как во все предыдущие годы, застряли десятки пассажиров с Сахалина. Это и рыбообработчики, спешащие на заработки, и сахалинцы, возвращающиеся из отпусков с детьми. Периодически людей вывозят двумя старыми паромами, которым по причине преклонного возраста изменен регламент безопасности — теперь вместо 120 пассажиров каждый паром берет на борт не более 50. Но следом за уехавшими прибывают новые пассажиры. На острове Парамушир продукты, медикаменты и прочие важные для удалённого острова товары из-за конфликта дирекции порта и перевозчиков грузят через забор в порту. Это грозит дефицитом необходимых товаров, а также остановкой строек — стройматериалы тоже задерживаются. Жители готовят митинг и требуют внимания властей и УФАС.