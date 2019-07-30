Гилрой , , 02:32 — REGNUM

Разрешение на ношение оружия имел американец, устроивший стрельбу в городе Гилрой (штат Калифорния, США), передаёт CNN.

Уточняется, что автомат, из которого он застрелил троих участников гастрономического фестиваля, был куплен им законно. Приобрёл оружие злоумышленник в июле 2019 г. в штате Невада.

Напомним, три человека, в том числе мальчик шести лет и девочка 13 лет, погибли и 12 ранены в результате нападения в Гилрое, где по людям был открыт огонь. Самого злоумышленника застрелили.

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