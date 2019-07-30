Петропавловск-Камчатский, , 02:33 — REGNUM

В Карагинском районе Камчатки рыбинспекторы задержали троих браконьеров с тонной красной икры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Камчатка продолжит задыхаться от смрада рыбных отходов: власти бессильны

Браконьерский стан был обнаружен в ходе совместного рейда сотрудников Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, погрануправления ФСБ РФ и полиции. Бригада из трёх человек занималась заготовкой красной икры. В распоряжении браконьеров имелись лодки, сети, прочие снасти, а также две единицы гладкоствольного оружия. При обследовании стана был обнаружен схрон, в котором хранилась тонна красной икры.

Сейчас правоохранительные органы приступили к доследственной проверке для возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо браконьерства, лососевая путина на Камчатке приносит значительные неудобства местному населению. Рыбоперерабатывающие предприятия сливают отходы от переработки рыбы поблизости от населённых пунктов. Люди задыхаются от смрада, власти расписались в бессилии.