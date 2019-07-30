Нижний Новгород, , 01:52 — REGNUM

В Нижнем Новгороде в рамках борьбы с торговлей поддельными документами было заблокировано три сайта, где гражданам предлагалось приобрести поддельные справки о доходах. В суд были поданы административные иски и доступ к сайтам заблокировали. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Проверку действующего законодательства проводила прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода, которая и выявила, что на ряде сайтов предлагают приобрести справки о доходах физического лица «при отсутствии трудовой деятельности и трудового стажа в организации». Три сайта после удовлетворения административных исков заблокированы.

Подобные справки пытаются использовать при обращении за кредитами и различными пособиями те, кто работает неофициально, а значит предоставить подтверждённые данные о своих реальных доходах не может.

Напомним, ранее нижегородские прокуроры провели масштабную чистку среди сайтов, которые предлагают приобрести поддельные документы об образовании, в том числе высшем. К примеру, в июне 2019 года под блокировку попали 11 таких сайтов, где предлагали приобрести не только дипломы вузов, но и свидетельства ЕГЭ без его сдачи.

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Тем временем в Татарии на 3,6 года колонии общего режима была осуждена бывший проректор местного высшего учебного учреждения, которой вменялось четыре статьи. Дело было связано с продажей дипломов.

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