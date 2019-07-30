Токио, , 00:39 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии, сообщили 30 июля в японском национальном метеорологическом управлении.

Уточняется, что землетрясение произошло в 300 км от Токио. Эпицентр подземных толчков находился к востоку от острова Хатидзё на глубине 60 км под океаном.

По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения нет. Угрозы цунами нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля землетрясение магнитудой 4,9 произошло в провинции Бантен (Индонезия).

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