Франкфурт-на-Майне, Германия, 30 июля 2019, 00:28 — REGNUM
Восьмилетний мальчик погиб в городе Франкфурта-на-Майне (Германия) под колёсами поезда, сообщили 29 июля в городской полиции, передаёт Deutsche Welle.
Инцидент произошёл на вокзале: женщину и ребёнка толкнул под поезд 40-летний выходец из Эритреи. Также он безуспешно пытался столкнуть под поезд ещё одного человека.
В итоге женщина выжила и сейчас находится в больнице, мальчик не выжил. Злоумышленника задержали и допросили.
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