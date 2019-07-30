Франкфурт-на-Майне, Германия, , 00:28 — REGNUM

Восьмилетний мальчик погиб в городе Франкфурта-на-Майне (Германия) под колёсами поезда, сообщили 29 июля в городской полиции, передаёт Deutsche Welle.

Инцидент произошёл на вокзале: женщину и ребёнка толкнул под поезд 40-летний выходец из Эритреи. Также он безуспешно пытался столкнуть под поезд ещё одного человека.

В итоге женщина выжила и сейчас находится в больнице, мальчик не выжил. Злоумышленника задержали и допросили.

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