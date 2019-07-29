Самара, , 22:19 — REGNUM

В отношении сотрудников национального парка «Самарская лука» возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст. 159 УК РФ. Также в число фигурантов попали представители общественного регионального фонда развития нацпарка.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей нацпарка и регионального фонда похитили имущество ряда тольяттинский предприятий, включая АО «Тольяттиазот» и ПАО «Тольятти синтез», постановление опубликовал в своём аккаунте в одной из социальны сетей депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В адрес «Тольяттиазота» направлялись письма о выделении спонсорской помощи для развития территории нацпарка. Компания направила в период с 2013 по 2017 год на эти цели 3,762 млн рублей, всего фонд развития получил 7,76 млн рублей. Также было получено 450 тыс. рублей по договорам о пожертвовании от «Тольяттисинтез».

При этом уточняется, что работы в рамках развития территории проводились не на полученные от компаний пожертвования, а на собственные средства. А около 1 млн рублей фигуранты похитили и потратили по своему усмотрению.

По данным Хинштейна, в администрации нацпарка и дома у его главы прошли обыски.

«Надеюсь, следующим шагом станет предъявление ему обвинения. Как я ранее и предупреждал, одной отставкой он не отделается», — написал депутат.