Самара, , 22:17 — REGNUM

В Самарской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек. Об этом сегодня, 29 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональный Минздрав.

Скорая медицинская помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

ДТП произошло на 26-м километре обводной дороги в Волжском районе Самарской области. Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате столкновения пострадали восемь человек. Среди пострадавших — двое детей — трех и 16 лет.

Пятеро пострадавших были госпитализированы в областную клиническую больницу имени Сережавина. Остальные трое — в Кинельскую центральную больницу.