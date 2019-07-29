Челябинск, , 21:35 — REGNUM

В Челябинской области бывший вице-губернатор Андрей Косилов готов помогать людям, которые получили травмы в результате ДТП. Об этом сообщает Рен-ТВ.

Наиболее тяжёлые травмы получили мужчина и женщина из автомашины «Лада». Их прооперировали. Сейчас они находятся в больицах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло днём 27 июля. Lexus вынесло на «встречку», и он столкнулся с «Ладой».

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело