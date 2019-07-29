Рязань, , 20:29 — REGNUM

Руководство УМВД России по Рязанской области навестило в Главном клиническом госпитале МВД России в Москве трёх сотрудников, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на территории Дагестана. Состояние пациентов из Рязани оценивается как удовлетворительное, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба УМВД Рязанской области

Рязанская полиция помогла приехать в госпиталь родным и близким полицейских. Пострадавшие получают всестороннюю медицинскую помощь. Трое сотрудников уже выписаны домой, ещё двое находятся на лечении в Республиканской клинической больнице Республики Дагестан.

24 июля возле населённого пункта Калиновка Тарумовского района Дагестана опрокинулся в кювет КамАЗ, перевозивший полицейских. В машине ехали 13 сотрудников рязанского УМВД. В Северо-Кавказском регионе они находились в служебной командировке.