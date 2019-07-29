Белгород, , 20:27 — REGNUM

В Харькове в ночь на 29 июля был застрелен 42-летний Дмитрий Ш., находившийся в российском федеральном розыске как предполагаемый исполнитель убийства предпринимателя из Старого Оскола. Белгородца расстрелял в упор неизвестный, одетый во всё чёрное, ростом около 170 см. На Украине, по данным СМИ, Ш. занимался розничной торговлей древесиной, стройматериалами и сантехникой.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в марте 2018 года Ш. стал исполнителем заказного убийства бизнесмена Константина Васильева — он расстрелял его через стекло автомобиля возле торгового центра. Известно, что прежде Васильев работал в ФСБ в звании подполковника, сообщает Go31.ru.

Организатора убийства — Владимира С. — доставили в Россию из Венгрии в октябре 2018 года сотрудники Интерпола и ФСИН. Следователи считают, что С. решил устранить конкурента по бизнесу и контролировать поток наличности от торговцев табачными изделиями.