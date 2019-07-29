Саратов, 29 июля 2019, 19:33 — REGNUM
80-летняя женщина, которая днём 29 июля попала под колёса мусоровоза в Заводском районе Саратова, от полученных травм скончалась в больнице. Об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД по Саратову.
По предварительной информации, управлявший мусоровозом 25-летний водитель совершил манёвр, предварительно не убедившись в его безопасности. В результате чего он сбил женщину.
Авария произошло около дома №33а по улице Миллеровской, сообщает ИА «Свободные новости».
Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Москве мусоровоз наехал на пенсионерку в районе Ивановское. Женщина 1936 года рождения скончалась в машине скорой помощи.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.