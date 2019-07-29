Казань, , 19:11 — REGNUM

В Казани возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») в отношении родителей малолетней девочки, которые в ходе ссоры оставили ребёнка одного на улице. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По версии следствия, родители ребёнка поругались и мать ушла из дома. Отец с маленькой девочкой в машине поехал на поиски супруги, найдя её, он высадил девочку из машины. Взрослые продолжили ругаться. В итоге мужчина уехал, а через два часа выяснилось, что никто из родителей ребёнка не взял — девочка осталась на дороге.

Ребёнка заметили проезжавшие мимо автомобилисты и её забрали сотрудники экстренных служб.

Отмечается, что на специальном учёте как неблагополучная семья не состояла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за жестокое обращение с детьми осуждена мать двух малышей. Женщина бросила детей без присмотра и еды на сутки, а сама отправилась в гости. Одному из детей — год, другому — три года. В течение суток малыши находились одни в квартире многоквартирного дома. В итоге дети получили переохлаждение и простудные заболевания. От беды их спасли бдительные соседи, которые откликнулись на детский плач.