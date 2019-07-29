Пермь, , 19:05 — REGNUM

В Пермском крае складывается тревожная ситуация из-за участившихся несчастных случаев на водоемах. Число утонувших детей с начала лета выросло почти вдвое по сравнению с июнем-июлем 2018 года, сообщает ТК «Рифей Пермь».

Купатся запрещено! Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

С начала лета 2019 года на территории региона утонули семь детей в возрасте от четырех до 15 лет. За аналогичный период 2018 года погибли четыре ребёнка.

По данным краевого ГУ МЧС, большинство смертельных случаев произошло в местах, которые не оборудованы для купания. Основной причиной гибели является то, что дети купаются без присмотра взрослых.