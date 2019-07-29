Челябинск, , 18:44 — REGNUM

В Челябинске задержан сторож одного из детских садов, который травмировал отца ребёнка. Об этом журналистам сообщили в областном управлении Росгвардии.

Днём 28 июля бойцы Росгвардии заметили на улице гражданина, левая рука которого кровоточила. Это было на улице Мамина. Мужчина пояснил им, что на него при помощи бензопилы напал сторож детского сада.

Бойцы Росгвардии задержали сторожа — 58-летнего челябинца. Но он им объяснил, что 26-летний гражданин пьян и в таком виде в выходной день явился в детсад и потребовал отдать ему ребёнка. Затем он ударил сторожа кулаком в лицо, на что тот решил прогнать его бензопилой.

Сторож был передан сотрудникам полиции. А тот гражданин, который пострадал от бензопилы, госпитализирован.