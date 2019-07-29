Чебоксары, , 18:33 — REGNUM

В столице Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Коммунальные технологии» (КТ). Сегодня, 29 июля, Калининский райсуд Чебоксар признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил 190 тыс. рублей штрафа, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствием и судом установлено, что с августа 2015 года по июнь 2016 года в результате противоправных действий злоумышленника услуги, оказанные для КТ, были оплачены фактически дважды.

Согласно материалам дела, фигурант уголовного дела действовал в интересах юридической фирмы, и следствие инкриминировало ему ущерб в размере около 24 млн рублей.

Калининский районный суд Чебоксар признал директора ООО «Коммунальные технологии» виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 190 тыс. рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Приговор суда не вступил в законную силу.