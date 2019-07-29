Чебоксары, 29 июля 2019, 18:33 — REGNUM
В столице Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Коммунальные технологии» (КТ). Сегодня, 29 июля, Калининский райсуд Чебоксар признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил 190 тыс. рублей штрафа, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.
Следствием и судом установлено, что с августа 2015 года по июнь 2016 года в результате противоправных действий злоумышленника услуги, оказанные для КТ, были оплачены фактически дважды.
Согласно материалам дела, фигурант уголовного дела действовал в интересах юридической фирмы, и следствие инкриминировало ему ущерб в размере около 24 млн рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.