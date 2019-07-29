Ревда, Свердловская область, 29 июля 2019, 18:16 — REGNUM
В Свердловской области помощь в организации похорон погибшей сотрудницы во время пожара на производстве будет оказана администрацией Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.
Также предприятие окажет помощь женщине пострадавшей во время пожара ан СУМЗе.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар на предприятии произошёл после сброса кислорода в атмосферу в 16:42 по местному времени. В результате ЧП одна женщина погибла на месте, вторая госпитализирована с ожогами.
На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов — выясняют причины пожара и гибели человека. Также проверки проводят прокуратура Свердловской области и Следственный комитет.
Как отметили в пресс-службе СУМЗ, представители предприятия оказывают содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшей трагедии.
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