Ревда, Свердловская область, , 18:16 — REGNUM

В Свердловской области помощь в организации похорон погибшей сотрудницы во время пожара на производстве будет оказана администрацией Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Также предприятие окажет помощь женщине пострадавшей во время пожара ан СУМЗе.

«На СУМЗ подтверждают факт возгорания в отдельно стоящем здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха, в результате которого погибла работница 1988 года рождения — наполнитель баллонов — водитель погрузчика. Еще одна женщина, ее коллега 1967 года рождения, получила ожоги и находится в городской больнице. Обе были достаточно опытными — имели каждая более пяти лет стажа работы в занимаемой должности», — уточнили в пресс-службе СУМЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на предприятии произошёл после сброса кислорода в атмосферу в 16:42 по местному времени. В результате ЧП одна женщина погибла на месте, вторая госпитализирована с ожогами.

На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов — выясняют причины пожара и гибели человека. Также проверки проводят прокуратура Свердловской области и Следственный комитет.

Как отметили в пресс-службе СУМЗ, представители предприятия оказывают содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшей трагедии.

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