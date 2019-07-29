Ярославль, , 18:08 — REGNUM

В Ярославской области в лесу обнаружена минометная мина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Росгвардии по Ярославской области. В воскресенье 28 июля опасный предмет обнаружили жители деревни Вакарево Ярославского района. На место были вызваны взрывотехники инженерно-технической группы управления Росгвардии по Ярославской области, сотрудники Ярославского ОМОНа. Территория лесополосы была оцеплена. Специалисты установили, что обнаруженный боеприпас является 82-миллиметровой минометной миной, которая представляет опасность для окружающих. Снаряд был помещен в специальный взрывобезопасный контейнер, вывезен на полигон и уничтожен.

Минометная мина Росгвардия Ярославль

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области житель принес артиллерийский снаряд в сельсовет