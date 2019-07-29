Нальчик, , 18:06 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии погиб в результате автоаварии водитель автомобиля. Еще два человека доставлены в больницу. Причиной трагедии стало колесо от прицепа чужой машины, оторвавшееся во время движения. ДТП произошло в ночь на 29 июля на федеральной трассе «Кавказ», сообщили в управлении ГИБДД МВД по республике.

По предварительным данным, у автомашины «Хендай» с прицепом отсоединилось из-за технической неисправности левое колесо и выкатилось на полосу встречного движения. «ВАЗ-21 099» под управлением 76-летнего водителя, наехав на него, потерял управление и столкнулся с автомашиной «Форд». В результате ДТП погиб от травм, не совместимых с жизнью, водитель автомашины «ВАЗ-21 099». Пассажиры обеих легковушек госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Москве женщина погибла от удара колеса. Женщина садилась в такси, когда в нее на большой скорости врезалось отлетевшее от КамАЗа колесо. Пострадавшая скончалась на месте.

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