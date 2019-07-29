Жуковский район, Калужская область, , 18:05 — REGNUM

Бактерии группы кишечной палочки обнаружены прокурорской проверкой в детском саде «Сказка» в Жуковском районе Калужской области. Также восемь суточных проб лабораторно были признаны не соответствующими по микробиологическим показателям действующим нормативам. Об этом 29 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

По её словам, на приём в детскую консультацию Протвинской поликлиники обратились девять детей, посещающих муниципальное дошкольное учреждение «Сказка». Им медики поставили диагноз «ротавирусная инфекция», но госпиталиция никому не понадобилась.

Ранее министерство образования Калужской области опровергло информацию об отравлении воспитанников детского сада «Сказка». По мнению чиновников, симптомы лишь напоминают отравление, но им не являются.

Об этом: Калужское минобразования отрицает массовое отравление в детсаду «Сказка»