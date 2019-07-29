Пятигорск, Ставропольский край, , 17:45 — REGNUM

Цех по производству меховых изделий загорелся в Пятигорске Ставропольского края днем 29 июля, сообщили в экстренных службах региона.

По предварительным данным, пожар возник на кровле производственного здания и распространился на площади в тысячу квадратных метров, пожару присвоен второй ранг. Погибших и пострадавших нет, сообщило РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Краснодаре тушили складское помещение с полиэтиленовой продукцией — пожарным удалось справиться с огнем менее чем за полтора часа.