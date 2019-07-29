Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM

В Московском районе Санкт-Петербурга обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны. Мина находилась рядом с автозаправочной станцией и представляла угрозу взрыва.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, опасную находку сделали на Пулковском шоссе, 71, во время проведения земляных работ. Работы остановили, людей удалили на безопасное расстояние, огородив место обнаружения предмета.

Взрывотехники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии определили, что найдена неразорвавшаяся 82-мм миномётная мина в состоянии сильной коррозии.

Сотрудники Росгвардии оперативно вывезли мину на специализированный полигон и там уничтожили.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Санкт-Петербурге возле здания гостиницы Park Inn в Московском районе на улице Галстяна была найдена артиллерийская мина времен Великой Отечественной войны. Ее передали для уничтожения военным сапёрам.

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