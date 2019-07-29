Ярославль, , 17:41 — REGNUM

В Ярославле загорелся строящийся детский сад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. Строительство ведется на улице Второй Брагинский проезд, в Дзержинском районе Ярославля. Очаг возгорания находился на третьем этаже здания. По предварительной версии загорелись строительные материалы.

Момент возгорания Vk.com

«Строители, работающие на объекте, сами справились с возгоранием. Помощь сотрудников МЧС им не потребовалась. Мы не планируем регистрировать происшедшее как пожар», — сообщили корреспонденту ИА REGNUMв ГУ МЧС по Ярославской области.

Будущий детский сад горит не в первый раз. Как ранее сообщал ИА REGNUM, 13 мая этого года здесь уже полыхали строительные материалы и пенопласт, только на первом этаже. Детский сад на 280 мест в ярославской микрорайоне «Яблоневый посад» планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Подрядчиком стройки выступает АО «Горстройзаказчик». Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 169 миллионов 665 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле загорелся строящийся детский сад