Ревда, Свердловская область, , 17:30 — REGNUM

В Свердловской области организована доследственная проверка по факту гибели сотрудницы ревдинского Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) во время пожара на производстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

На место происшествия напрввлена усиленная оперативная группа. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, для чего будут опрошены очевидцы события и истребована производственная документация.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, по результатам производства неотложных первоначальных проверочных мероприятий органами Следственного комитета по Свердловской области будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что пожар на Среднеуральском медеплавильном заводе города Ревды произошёл в 16:42 по местному времени. Прибывшие на место происшествия пожарные устранили огонь за четверть часа. На данный момент специалисты МЧС и сотрудники МВД выясняют причины возгорания.

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В результате пожара одна женщина 1988 года рождения погибла, ещё одна женщина 1967 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее проверочные мероприятия в связи с гибелью женщины организовала региональная прокуратура.

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