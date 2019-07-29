Пьяченца, , 17:26 — REGNUM

Непосредственно перед крушением легкомоторного самолета пилот совершил резкий маневр, передает в понедельник, 29 июля, Sky Tg 24 со ссылкой на сообщения очевидцев.

Легкомоторный самолет

Трагедия произошла утром в понедельник, легкомоторный самолет упал на автомагистраль между Турином и Пьяченцей. Пилот погиб на месте, спасателям, приехавшим на место происшествия через несколько минут, не удалось его спасти.

Рассматривается две причины трагедии — техническая неисправность и плохое самочувствие пилота, ставшее причиной его ошибки.