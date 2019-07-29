Челябинск, , 17:14 — REGNUM

В Челябинской области прооперированы мужчина и женщина, которые получили травмы 28 июля во время ДТП на территории Аргаяшского района. Об этом сообщает портал «Первый областной».

В операционной (сс) Piron Guillaume

Мужчина был переведён в больницу Миасс, где ему удалили повреждённые участки кишечника. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Отметим, что пострадавшая девушка находится в одной из больниц Челябинска. Она на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла 28 июля. Автомобиль Lexus, за рулём которого находился, по утверждениям местных СМИ, бывший вице-губернатор Челябинской области По данным полиции, он был трезв. Решается вопрос о возбуждении дела.

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