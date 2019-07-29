Ревда, Свердловская область, , 17:12 — REGNUM

В Свердловской области проводится проверка соблюдения правил техники безопасности на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде, после того как в результате пожара на производстве погибла женщина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного органа, погибла женщина 1988 года рождения, работавшая на предприятии наполнителем баллонов и водителем погрузчика. Ещё одна женщина 1967 года рождения получила ожоги и травмы. Она доставлена в больницу.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на предприятии произошёл в 16:42 по местному времени. В результате сброса кислорода произошло возгорание на площади 25 кв метров. Прибывшие на место пожарные потушили огонь за 15 минут.

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