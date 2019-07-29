Краснодар, , 16:51 — REGNUM

В Краснодаре 27-летняя женщина и ее маленький сын погибли, отравившись продуктами горения: женщина решила приготовить обед, но заснула, забыв кастрюлю на огне. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета 29 июля.

По данным следствия, трагедия произошла 26 июля, на съемной квартире в одном из домов на улице Володарского, где погибшая жила вместе с супругом и сыном. В момент происшествия ее муж находился в командировке. Как предварительно установлено, в день гибели женщина с ребенком находились дома. Она готовила еду. Забыв выключить конфорку под кастрюлей, женщина легла спать. Причиной смерти стало отравление продуктами питания из-за возгорания.

Правоохранителей вызвал глава семьи, когда, вернувшись из командировки 27 июля, он не смог попасть домой. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть женщины и ребенка.