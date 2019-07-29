Волгоград, , 16:44 — REGNUM

Бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли Волгоградской области будут судить за получение взяток. Чиновник контролировал получение лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Уголовное дело включает в себя шесть эпизодов незаконного получения денег, рассказали 29 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, с апреля 2016 года и на протяжении девяти месяцев мужчина получил за свои «платные услуги» 190 тысяч рублей. В июне 2019 года обвиняемый вместе с непосредственным начальником предложил волгоградскому предпринимателю своё покровительство за ежемесячное денежное вознаграждение. Сообщники успели получить ещё 100 тысяч рублей. Их задержали в январе 2017 года. Пока шло расследование, чиновник сбежал, но в мае 2019 года явился с повинной.

Сейчас мужчина находится под стражей и ожидает суда. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Руководителя чиновника приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима.