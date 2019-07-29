Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM

В Свердловской области экстремально повысилось число мошенников. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

За первые шесть месяцев 2019 года число различных случаев мошенничества увеличилось на 44,1%. Всего зарегистрировано 2 тысячи 600 таких деяний за данный период.

В ведомстве сообщают, что каждые сутки в регионе фиксируют от 10 до 20 таких преступлений.

Напомним, за январь-сентябрь 2018 в одном только Екатеринбурге зафиксировали 870 случаев мошенничества. Это было на 170 случаев больше, чем в аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мошенников в Екатеринбурге стало больше