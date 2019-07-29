Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM

На Урале в результате пожара на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде погибла женщина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ещё одна женщина получила ожоги и была госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на Среднеуральском медеплавильном заводе поступило на пульт дежурных служб в 16:42 по местному времени. На место выехали пять пожарных машин. Огонь на площади 25 кв метров был потушен за 15 минут и на данный момент устанавливаются причины возгорания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области горел Среднеуральский медеплавильный завод в Ревде