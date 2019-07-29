Электросталь, Московская область, , 16:35 — REGNUM

Житель Московской области подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили 29 июля в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью. Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ.

Следственный комитет России Sledcom.ru

По данным следствия, подозреваемый по прозвищу «Циркач» был признан «вором в законе» в 2011 году.

Он проживал на территории Электростальского и Ногинского районов и осуществлял координацию действий организованных групп, а также принимал непосредственное участие в разделе сфер влияния и преступных доходов.

Циркач был судим за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Правоохранительные органы предпринимают меры по установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию.