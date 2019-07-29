Электросталь, Московская область, 29 июля 2019, 16:35 — REGNUM

Житель Московской области подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили 29 июля в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью. Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ.

Следственный комитет России
Следственный комитет России
Sledcom.ru

По данным следствия, подозреваемый по прозвищу «Циркач» был признан «вором в законе» в 2011 году.

Он проживал на территории Электростальского и Ногинского районов и осуществлял координацию действий организованных групп, а также принимал непосредственное участие в разделе сфер влияния и преступных доходов.

Циркач был судим за кражи, вымогательство, незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Правоохранительные органы предпринимают меры по установлению местонахождения подозреваемого и его задержанию.