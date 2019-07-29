Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM

В Свердловской области бывший сотрудник спецроты ГИБДД обжаловал приговор суда, который признал его виновным в нарушении правил дорожного движения повлекших смерть человека по неосторожности. Также приговор первой инстанции обжаловал государственный обвинитель.

Оноре Домье. Защитник

Как сообщает издание «Е1», суд назначил наказание экс-служащему в виде лишения свободы сроком на два года и четыре месяца. В Свердловском областном суде пояснили, что апелляции приняты к рассмотрению, но дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 января 2019 года. Сотрудник ГИБДД, находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил мужчину, который скончался от полученных травм и скрылся с места ДТП.

Вскоре он был задержан и впоследствии уволен из рядов МВД по отрицательным мотивам. Также служебные взыскания получили его руководители.

Отметим, что на момент преступления сотрудник ГИБДД числился в отпуске.