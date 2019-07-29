Филадельфия, США, , 16:30 — REGNUM

Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате стрельбы, произошедшей во время съёмок видеоклипа рэп-исполнителей в американском городе Филадельфия, передаёт 29 июля Associated Press.

По сообщению местной полиции, инцидент произошёл накануне вечером. Во время съёмок неизвестные вооружённые люди открыли огонь.

В результате нападения 21-летний молодой человек погиб на месте, ещё трое в возрасте 22−23 лет находятся в критическом состоянии, двое получили ранения, не представляющие угрозы для жизни.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. Правоохранительные органы в настоящее время предпринимают меры по их розыску.

Имена рэп-артистов, снимавших видеоклип, в полиции не сообщили.