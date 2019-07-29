Ревда, Свердловская область, , 16:26 — REGNUM

В Свердловской области произошёл пожар на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Возгорание произошло после технологического сброса кислорода в атмосферу. На место происшествия выехали пять пожарных машин. С огнём удалось справиться за 15 минут. Площадь пожара составила 25 кв. метров.

В управлении отметили, что чрезвычайное происшествие не повлияло на производство. На данный момент специалисты устанавливают причины пожара.