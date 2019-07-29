Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM

В Петербурге у станции метро «Приморская» на Васильевском острове прорвало трубопровод. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-под земли «забил фонтан».

Ранее компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» анонсировала повторные испытания тепломагистралей на плотность и прочность в Василеостровском районе.

Местные жители возмутились тем фактом, что меньше недели назад на том же самом месте у «Приморской» трубу уже прорывало и ее должны были починить. «Дважды на те же грабли!» — отмечают василеостровцы, публикуя видео, на котором столб воды вырывается из-под земли. «Кадры — жесть», — комментируют очевидцы.

Однако в «Теплосети» корреспондента ИА REGNUM заверили, что ремонт на прошлой неделе был проведен качественный, и та труба, которая тогда повредилась, 29 июля очередные испытания выдержала.

«Сейчас дефект возник на совершенно другой трубе, на прямом подающем трубопроводе, на прошлой неделе он был на обратном. На данный момент работы по устранению почти завершены, меры безопасности мы обеспечили, сейчас осталась только уборка», — подчеркнули на предприятии.

Добавим, 29 июля в зону гидравлических испытаний вошли сети, проходящие по улицам: Наличная, Шкиперский проток, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Железноводская, Одоевского, Беринга, проезды Галерный и Адмиральский, Малый проспект, Кожевенная линия, площади Морской Славы и Прибалтийская.