Хот-Спрингс, , 16:31 — REGNUM

Мужчина, которого видели «бряцающим оружием» в оживленном туристическом районе города Хот-Спрингс (штат Арканзас), находится в критическом состоянии после того, как по нему открыли стрельбу сотрудники полиции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление местных властей.

В полицию города Хот-Спрингс 28 июля позвонили несколько человек по номеру 911, чтобы сообщить о человеке, идущем по парку культуры и отдыха Bathhouse Row, который нес ружье и угрожал им прохожим.

Отмечается, что сотрудники полиции прибыли на место и вступили в перестрелку с мужчиной. В результате инцидента получил два ранения один полицейский.

Перестрелка произошла в Национальном парке города Хот-Спрингс, где расположен исторический ряд бань и купален. Никто из прохожих не пострадал.