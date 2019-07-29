Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM

В Свердловской области резко увеличилось число ДТП по итогам первой половины 2019 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Количество таких происшествий возросло на 19,1% (1309 случаев). При этом на 15,2% увеличилось число раненых по итогу ДТП (1668 человек) и на 6,1% — число убитых (157 человек).

В ведомстве признают, что ситуация на дорогах «остаётся сложной».

Напомним, за последние несколько дней в одном Екатеринбурге произошло несколько ДТП с участием несовершеннолетних. Так, 29 июля автомобиль сбил подростков, идущих на зелёный свет светофора по пешеходному переходу.

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