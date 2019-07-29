Иерусалим, , 15:57 — REGNUM

Правоохранительные службы Израиля арестовали шестерых палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 29 июля Anadolu.

Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Среди задержанных присутствовал Асим аль-Бергуси, обвиняемый в убийстве двух израильских поселенцев. Ранее в другом рейде были задержаны еще два человека.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля арестовали двух палестинцев, подозреваемых в терроризме