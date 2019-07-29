Верхняя Пышма, Свердловская область, , 15:51 — REGNUM

В Свердловской области следователи разыскивают двух мужчин, которые помогли предотвратить преступление в отношении несовершеннолетнего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, преступление произошло поздно вечером 10 июня 2019 года в Верхней Пышме. В тот вечер женщина выбежала из дому на улице Уральских рабочих и просила о помощи у прохожих. Откликнулись двое мужчин, которые поднялись с ней в квартиру и предотвратили незаконные действия другого гражданина по отношению к несовершеннолетнему. Впоследствии гражданина задержали сотрудники правоохранительных органов.

По факту нападения на ребёнка, возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.

На данный момент личности оказавших помощь мужчин не установлены, и следственные органы просят их откликнуться для дачи свидетельских показаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области возбудили два уголовных дела по подозрению в убийстве несовершеннолетних. В обоих случаях школьники ушли из дома и не вернулись. Один из них пропал в апреле в городе Полевской, второй — в июне в Реже.