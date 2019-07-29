Париж, , 15:50 — REGNUM

Трое человек были убиты и один ранен во время стрельбы на юге Франции, сообщает Le Temps.

Издание отмечает, что инцидент произошел 28 июля в 20:30 по местному времени во французской коммуне Ольюль, расположенной к востоку от Тулона, рядом с заправкой и автомойкой, в районе, который никогда не считался опасным.

Предположительно, неизвестное число вооруженных людей открыли огонь и убили двоих человек. Третьим погибшим стала женщина на скутере, которая, по версии следствия, является случайной жертвой.

«Все меры приняты», — прокомментировал инцидент в Ольюле глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Франции осудил нападения боевиков в штате Борно (Нигерия), жертвами которых стали 65 человек.

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