Тюмень, , 15:36 — REGNUM

В Тюменской области возбуждено уголовное дело о хищении в онкологическом центре «Медицинский город» более 29 млн рублей. В преступлении подозреваются главные экономист и бухгалтер центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в 2017—2018 годах главный бухгалтер и главный экономист «Медицинского города», действуя совместно с другими лицами, необоснованно ежемесячно начисляли подчиненным доплаты к зарплате. Затем эти доплаты передавались обратно главным финансистам, которые распоряжались деньгами по своему усмотрению. Таким образом у онкологического центра было похищено более 29 млн рублей.

В отношении указанных выше лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее в «Медицинском городе» провели проверки департамент здравоохранения Тюменской области и региональный фонд медицинского страхования. Материалы проверок были переданы в прокуратуру.

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