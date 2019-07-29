Посёлок городского типа Саракташ, Оренбургская область, , 15:31 — REGNUM

В Оренбургской области гендиректора сельхозпредприятия, расположенного в Саракташском районе, подозревают в крупном мошенничестве с субсидиями. В офисе и дома у руководителя прошли обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту хищения бюджетных средств в крупном размере возбуждено уголовное. По версии силовиков, гендиректор предоставил в минсельхоз региона документы на возмещение средств, затраченных на приобретение оборудование для фермы. При этом указывалась недостоверная стоимость оборудования.

В результате мошеннических действий получена субсидия в сумме 525 тыс. рублей.