Астрахань, , 15:06 — REGNUM

Следственный комитет опубликовал видео обыска в доме уже арестованного бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Видео появилось на официальном канале ведомства на Youtube.

Само видео занимает чуть более, чем минуту. На нем виден двухэтажный особняк за высоким забором, сад. В самом доме следователи обнаружили дорогое оружие, а также ювелирные изделия, часы.

Как сообщало ИА REGNUM, Расул Султанов, а также министр финансов Астраханской области Виталий Шведов были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий при оформлении кредита для региона — ущерб от их действий региону следователи оценили в 212 млн рублей.

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