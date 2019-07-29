Оренбург, , 14:51 — REGNUM

В Оренбургской области таможенники выявили и изъяли автомобиль, принадлежащий иностранцу, но незаконно находящийся в России, сообща корреспонденту ИА REGNUM главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Оренбургской таможни Ирина Старостина.

Автомобиль SSANG YONG REXTON временно (на один год) ввезен на территорию Евразийского экономического союза гражданином Болгарии 26 сентября 2017 года. Однако в установленный срок машина не вывезена за пределы ЕАЭС. Иностранный гражданин обязан уплатить таможенные пошлины, проценты и пени на сумму более 950 тыс. рублей.

В отношении иностранца возбуждено административное дело. Автомобиль изъят.