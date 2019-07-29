Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM

В Свердловской области за первую половину 2019 года уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых против личности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В указанный период в ведомстве зафиксировали на 13,2% меньше тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Всего за полгода в регионе зарегистрировали 924 таких деяния.

Наибольшее снижение пришлось на изнасилования — их было зафиксировано на 55% меньше (51 случай). Еще на 34,2% уменьшилось число зарегистрированных разбойных нападений (100 случаев), на 11,9% — случаи умышленного нанесения вреда здоровью. На 7,9% снизилось количество краж (372 случая), на 5,3% — угонов автомобилей (213 случаев).

Напомним, несколько дней назад в свердловской прокуратуре тоже отчитались за работу в первом полугодии 2019 года. По информации ведомства, на Среднем Урале стали чаще нарушать закон.

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